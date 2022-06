Vi abbiamo parlato più volte di Duel of the Fates, lo Star Wars: Episodio IX mai realizzato da Colin Trevorrow.

Dopo aver visto una serie di concept e letto la trama del film, oggi scopriamo il parere del regista alle reazioni dei fan dopo aver scoperto i dettagli della storia e della sceneggiatura.

Come raccontato all’Hollywood Reporter, Trevorrow ha trovato le reazioni positive incoraggianti:

Sinceramente, se un regista vi dice che non gli importa del giudizio del pubblico, o dei critici, non credo che dica tutta la verità.

Io realizzo film per il pubblico ma anche per quelli che pensano continuamente ai film e li guardano come faccio io. Perciò sì, assolutamente. Ogni volta che fai qualcosa che viene accolto bene, è incoraggiante e magari ti aiuta a renderti conto non solo che c’è un motivo per cui hai scelto questa strada, ma anche che la sindrome dell’impostore è vera solo in parte e non sei solo un ciarlatano.