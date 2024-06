Quando ha ottenuto il ruolo di Rey nella nuova trilogia di Star Wars, Daisy Ridley era un nome pressoché sconosciuto a Hollywood: prendere parte a un grande franchise le ha portato grande fama, ma anche stress e conseguenti problemi di salute. In una recente intervista col Times, l’attrice infatti ha rivelato:

In sostanza, si trattava di permeabilità intestinale. Ero semplicemente esausta. Non avevo mai viaggiato così tanto, né fatto junket con la stampa, e il mio corpo affronta lo stress in modo molto fisico, quindi il mio intestino stava manifestando una reazione emotiva al viaggi in giro per il mondo, alla gente che mi salutava per strada. E io pensavo: “Che succede?”. E mi preoccupavo. “Oh, m*rda, dovrei essere io?” o “Sono abbastanza brava?”. E ho sentito di esserlo davvero solo dal terzo film, L’ascesa di Skywalker. A quel punto ho pensato: “Ok, sono stato scelta per un motivo”. Ma ci è voluto molto tempo. È stato molto intenso.