Negli ultimi giorni sono un mucchio le novità arrivate dalla Star Wars Celebration, con novità principalmente sul mondo televisivo dell’universo di Guerre stellari.

La presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha spiegato che Star Wars tornerà presto anche al cinema con il film di Taika Waititi in prima posizione per il 2023, ma intanto Dave Filoni ha parlato ha parlato dell’esigenza di continuare a tenere vivo lo spirito di George Lucas in tutti i progetti legati al mondo di Guerre stellari.

Durante un intervento alla Celebration, ha parlato del momento in cui si è ritrovato sul set ad assistere ad una scena con Luke Skywalker, Ahsoka e Grogu, restando a bocca aperta: