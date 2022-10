Star Wars: la Disney “redarguisce” Kathleen Kennedy, i primi dettagli sul film di Lindelof

Giusto ieri abbiamo appreso del nuovo film di Star Wars che sarà scritto da Damon Lindelof e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, regista di Ms Marvel (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Si tratta dell’unica, nuova notizia in merito al destino cinematografico della saga ideata da George Lucas che, come noto, è stata sì protagonista alla D23 Expo di settembre, ma solo con gli aggiornamenti sul fronte televisivo e streaming di Disney Plus. Proprio qualche giorno dopo l’evento Disney, il ben noto insider Matthew Belloni aveva pubblicato un report secondo cui la Lucasfilm non ha idea di cosa fare e di che direzione intraprendere con i nuovi film del franchise (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ed è sempre Belloni a “tornare alla carica” con un nuovo report in cui scrive che, dopo l’annuncio del progetto scritto dal co-creatore di Lost e The Leftovers – Svaniti nel nulla, la Disney avrebbe consigliato alla presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, di smettere di annunciare progetti e partner creativi dei film di Star Wars perché ormai c’è un lungo storico di collaborazioni rese pubbliche ai quattro venti che non sono mai diventate realtà o che si sono arene per i motivi più disparati. Basti pensare a David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv del Trono di Spade – che avrebbero dovuto scrivere e produrre una nuova serie di film ambientati nell’Universo di Star Wars che hanno poi dato forfait siglando un accordo di esclusiva con Netflix. Alla nuova Trilogia di Rian Johnson che sembra essere ancora viva solo nei desiderata del regista de Gli Ultimi Jedi (ECCO MAGGIORI DETTAGLI). Allo Star Wars prodotto da Kevin Feige di cui non si sa nulla. Alla quasi certa cancellazione di Rogue Squadron. Tutti avvenimenti accaduti dopo il ben noto caos produttivo che ha accompagnato la realizzazione di Solo e un nono capitolo di Star Wars che ha scontentato un po’ tutti.

Tutto questo avrebbe portato la Disney a consigliare alla executive di tirare un po’ il freno (per lo meno stando a Belloni, fonte generalmente affidabile).

Star Wars: i primi dettagli sul film scritto da Damon Lindelof

Intanto dall’Hollywood Reporter arrivano un po’ d’indiscrezioni e dettagli proprio sullo Star Wars di Lindelof.

A quanto pare, il progetto è in lavorazione da mesi e anche se, chiaramente, il nome di Lindelof è quello a cui è stata data la maggiore importanza, starebbe collaborando con Justin Britt-Gibson (già executive story editor per The Strain). Britt-Gibson sarebbe salito a bordo dopo la formazione di una segretissima writer’s room che si sarebbe iniziata a configurare terminata la Star Wars Celebration di quest’anno. Un gruppo che ha avrebbe avuto una sessione di lavoro di due settimane lo scorso luglio e che sarebbe formato da Patrick Somerville, già al lavoro con Lindelof su Leftovers nonché creatore di Station Eleven, Rayna McClendon, una consulente di produzione della serie di Obi-Wan Kenobi nonché una delle scrittrici della serie di Willow e Andy Greenwald, ideatore del crime drama con Rosario Dawson Briarpatch. Stando all’Hollywood Reporter, ai vari focus group sarebbe stato presente anche Dave Filoni.

Stando ai primi dettagli, si tratterebbe di una pellicola standalone ovviamente aperta però ad eventuali diramazioni. La storia dovrebbe essere ambientata dopo gli eventi di Star Wars: l’ascesa di Skywalker senza però essere una prosecuzione della ben nota saga familiare (anche se alcuni personaggi della Nuova trilogia potrebbero comunque apparire).

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Puck News, Hollywood Reporter