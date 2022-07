Negli scorsi giorni la stampa ha avuto modo di visitare in anteprima la nuova nave da crociera Disney Wish, e tra le peculiarità a bordo c’è anche qualcosa legato all’universo di Star Wars.

In questo caso stiamo parlando di un drink chiamato Kaiburr Crystal (in riferimento ai Cristalli Kaiburr che alimentano le leggendarie spade laser) racchiuso in un massiccio supporto metallico meccanizzato. La bevanda in questione sta facendo discutere online per il suo costo: 5000 dollari.

Potete vedere il video con il drink qua sotto:

$5,000 Star Wars-themed drink on the Disney Wish cruise, in action. It’s called the Kaiburr Crystal. 🎥: @AshleyLCarter1 pic.twitter.com/Nl6wsryvcC — BD (@BrandonDavisBD) June 30, 2022

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com