In una recente intervista con Collider per la promozione diha raccontato di esserci andata molto vicina a ottenere il ruolo di Rey in

Nel suo racconto, l’attrice è partita proprio dalle origini, parlando dell’inizio della sua carriera e della difficoltà a ottenere un ruoli. Ha raccontato nel suo arrivo in America e della decisione di sua madre di prendere in mano le redini della situazione iscrivendola su IMDbPro. Un giorno la madre la chiamò per dirle di un provino a cui era stata invitata:

Dissi: “Va bene lo faccio, ma non succederà nulla“. Lo feci e… so di sembrare auto-indulgente, ma successe proprio così, mi richiamarono e poi chiamarono ancora un’altra volta. Non sapevo per quale film stessi facendo un provino, così glielo chiesi e alla fine scoprii che si trattava di Star Wars, per Il risveglio della Forza. Daisy Ridley spuntò dal nulla, volevano delle sconosciute, perciò fummo molto fortunate. Ovviamente non ottenni il ruolo, ma ci andai molto vicina e pensai: “Fantastico, ottimo. Me ne torno in Messico“.

Una settimana dopo un direttore del casting la chiamò per chiederle di partecipare a un altro provino dopo che un regista l’aveva notata: era Robert Rodriguez, che alla fine le affidò un ruolo in Dal tramonto all’alba – La serie.

Eiza Gonzalez , come potete vedere, alla fine fu anche invitata alla premiere:

Il prossimo film di Star Wars ad arrivare nei nei cinema nel dicembre del 2023 sarà Rogue Squadron, diretto dalla regista dei due Wonder Woman Patty Jenkins.