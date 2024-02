In una recente intervista con Jimmy Kimmel, Ewan McGregor ha parlato della sua esperienza con Star Wars e del suo legame con il personaggio di Obi-Wan Kenobi, interpretato per la prima volta nella trilogia prequel del 1999 e riportato sul piccolo schermo grazie alla serie tv Disney+ Obi-Wan.

Kimmel ha fatto notare all’attore come sia ora entusiasta di essere tornato nei panni dell’iconico Maestro Jedi, acclamato dalle folle di fan alle varie convention, ma c’è stato un tempo in cui il venire in qualche modo associato alla saga prequel di Star Wars non era qualcosa di così positivo come lo è ora.

McGregor ha detto la sua in merito, ipotizzando che il cambio di percezione da parte del fandom nei confronti sia del suo personaggio che della trilogia prequel sia un fatto puramente demografico: l’attore ha spiegato come il pubblico e le persone che ora amano quei film siano gli stessi di 25 anni fa… solo che ora sono cresciuti. Un pubblico allora di bambini che ha sempre amato quegli stessi film che, negli anni, hanno così accresciuto la loro popolarità, fino a diventare iconici come lo sono oggi.

