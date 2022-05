Nel lungo speciale pubblicato da Vanity Fair in cui la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha parlato del futuro, al momento principalmente televisivo, della saga disi è parlato anche dei legami che il franchise ha con la famiglia Skywalker.

Un legame che, apparentemente, passerà in secondo piano in futuro.

La dirigente spiega:

Star Wars: The Acolyte sta proprio ai margini dell’era dell’Alta Repubblica. Per noi si tratta quasi di un esperimento perché non viene costruito all’interno di quella timeline in cui si trovano Jon Favreau e Dave Filoni. Non si tratta necessariamente di quello che verrà esplorato coi film. Ci stiamo spostando in una nuova era con quello che la showrunner Leslye Headland sta facendo. Ci saranno dei riflessi di alcune cose che le persone riconosceranno e ci saranno delle connessioni. Ma si tratterà di una nuova era di storytelling se saremo in grado di determinare, come con The Mandalorian, che funziona e c’è interesse. E penso che sarà così.