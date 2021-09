LEGGI ANCHE – A Disneyland Paris è già tempo di Halloween: tutti i dettagli della nuova stagione

Il sito ufficiale di Disney World ha rivelato la data d’apertura di, l’albergo che farà immergere i visitatori nel mondo di

Come riportato dal sito, il primo viaggio si terrà il primo marzo del 2022. Un viaggio che, come vi avevamo spiegato ad agosto, non sarà proprio alla portata di tutte le tasche, anzi: due persone, in una stanza standard, in bassa stagione (agosto/settembre 2022) pagheranno 4,809 dollari. Una famiglia di quattro persone spenderà invece 5,999 dollari. La cifra sale, anche se non si sa di quanto, se si sceglie il weekend o le suite, e se si visita in alta stagione. Insomma, questa sorta di “crociera galattica” di due notti sull’astronave Halcyon costerà il proverbiale “occhio della testa”. Va detto che i pressi che abbiamo riportato erano apparsi sempre sul sito ufficiale, ma erano poi stati rimossi, ergo non sappiamo se verranno ritoccati in una qualche maniera.

Ecco, in ogni caso, tutto ciò che include il pacchetto: