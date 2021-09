George Lucas (in Stormtrooper Disguise): è questo il nome della nuova action figure della Hasbro dedicata al creatore della saga diche verrà commercializzata prossimamente a margine delle celebrazioni per i 50 anni della Lucasfilm.

Potete ammirare qualche foto più in basso.

Se siete abbonati a Netflix e volete conoscere qualche dettaglio aggiuntivo sulla storia del merchandise di Star Wars e di come George Lucas abbia, di fatto, dato il via, con un’intuizione geniale per il tempo, a quel processo tramite il quale i grandi blockbuster finiscono per incassare cifre gigantesche al box-office che vengono moltiplicate esponenzialmente grazie ai prodotti su licenza, vi consigliamo di guardare la prima puntata della prima stagione de I giocattoli della nostra infanzia.

Come potete vedere dagli scatti qua sotto, che ci arrivano grazie all’Hollywood Reporter, l’action figure di George Lucas riprende lo stile delle storiche action figure della Kenner. Eccole a seguire:

Il prossimo film di Star Wars ad arrivare nelle sale sarà Rogue Squadron, per la regia di Patty Jenkins. Il lungometraggio è previsto per il mese di dicembre del 2023. La pellicola, lo ricordiamo, sarà la prima della saga di Star Wars ad arrivare nei cinema post-L’ascesa di Skywalker, il film che “doveva portare l’equilibrio nella Forza del fandom”, ma che è invece finito per generare scontento in – quasi – ogni dove.

