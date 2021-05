In una recente intervista con Collider è tornata a parlare di Star Wars: Gli ultimi Jedi e più nello specifico del suo segretissimo provino.

Ecco il racconto dell’interprete di Rose:

Non ci diedero il copione per prepararci, non ce lo lasciavano neanche. Andavamo ai provini e ci davano le battute stampate su carta rossa […]. La descrizione del personaggio diceva: “sui 20 anni, donna, con carattere“, tutto qui. Non sapevamo nulla, perciò è stato assurdo. […] C’erano due scene, di cui una con John Boyega, Finn, la scena del casinò in cui cerchiamo il Master Codebreaker e quella sorta di monologo in cui Rose dice di voler rivoluzionare questa bellissima città messa molto male.

Al provino l’attrice non fu convocata per un “film di Star Wars” ma per il “progetto senza titolo di Rian Johnson“. Tran ha ammesso di aver fatto affidamento su Google per cercare di capire se fosse Star Wars o meno.

L’attrice ha parlato di Star Wars nel corso della promozione del suo film più recente, Raya e l’ultimo drago, ultimo film animato targato Disney che è disponibile dal 18 maggio in Dvd e Blu-ray (e anche in edizione steelbook).

