In un nuovo video per GQ, Hayden Christensen (Anakin Skywalker e Darth Vader nella trilogia prequel di Star Wars e nelle serie Disney+) ha parlato della prima volta che ha indossato l’iconico costume in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, anche se questa scelta non era presente nei piani originali di George Lucas.

“Avevo appena scoperto che nei piani originali non era previsto che indossassi il costume di Darth Vader e, a dire il vero, ne ero molto dispiaciuto. Così ne parlai con George Lucas e gli chiesi praticamente il permesso, che lui alla fine fu così gentile da concedermi” ha raccontato. “So che, in generale, c’è qualcosa di magico nel sapere che c’è proprio l’attore dentro al costume, ma in realtà quella era una cosa che volevo fare per me“.

Ha poi aggiunto:

Inizialmente fu davvero difficile muoversi con quel costume addosso, non mi muovevo bene, lo dissi a George che mi rassicurò a riguardo, dicendomi che anche nel film sarebbe stata la mia prima volta con indosso il costume, quindi un po’ di rigidità andava a beneficio della trama. Quando poi ho indossato l’elmo, e mi sono ritrovato quindi con corpo totalmente ricoperto dal costume, come un guscio, è stato straordinario. Anche solo per la reazione delle persone attorno a me che si ritrovavano faccia a faccia con Vader per la prima volta. Quelli che prima si comportavano in modo più assertivo, di colpo erano molto più timidi nei miei confronti e in molti evitavano il contatto visivo se potevano. È stato davvero divertente.

