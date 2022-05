Manca pochissimo: venerdì 27 maggio potremo ritrovare Ewan McGregor enella nuova serie didedicata a Obi-Wan Kenobi.

Per le star, che hanno recitato in due dei tre prequel di Star Wars, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, si tratta di una vera e propria reunion a quasi vent’anni di distanza dalla loro ultima incursione nel franchise.

Hayden Christensen, durante il press tour di Obi-Wan Kenobi, ha ricordato il giorno in cui venne a sapere che era stato scelto per vestire i panni di Anakin Skywalker nell’Episodio II.

Mi ricordo di quando ho ricevuto la telefonata con la quale m’informarono che avevo ottenuto la parte. In realtà, al tempo, ero ancora a letto nel mio appartamento a Vancouver. Mi ricordo di essermi alzato e essere uscito dalla stanza un po’ stordito e incredulo per la notizia e di essere entrato nel soggiorno, dove c’era il mio co-inquilino. Sapeva che ero in attesa di quella telefonata e, vedendo il mio sorriso, capì subito che avevo delle ottime notizie. Risposi accedendo una spada laser immaginaria. Anche lui era un grande fan di Star Wars e aveva la colonna sonora dell’Episodio I. La mise sù e iniziammo ad avere questo combattimento con le spade laser immaginarie per tutto l’appartamento, saltando sui mobili e urlano come dei ragazzini.