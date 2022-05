In occasione della promozione di Screenrant ha scambiato quattro chiacchiere con Hayden Christensen con cui ha parlato di alcune delle più gettonate teorie dei fan.

Tra queste non solo quella su Mace Windu, che secondo alcuni sarebbe ancora vivo, ma anche quella più esilarante che vorrebbe Jar Jar Binks un oscuro signore dei Sith.

SR: Credi che Mace Windu sia ancora vivo?

Hayden Christensen: Tutto è possibile, immagino. Non lo so, credo di avergli dato un bel colpo, ma sì, tutto è possibile.

SR: Hai mai letto la teoria di Reddit secondo cui Jar Jar Binks sarebbe sempre stato un signore dei Sith?

Hayden Christensen: [Ride] Sì, ho visto un’immagine davvero inquietante di un Jar Jar Sith. Mi è piaciuta, era davvero bella. Non so se è in linea con il personaggio però.