In una recente intervista per Metro (via Star Wars News Net ),è tornato a parlare di Star Wars dopo esser apparso in

Sulla possibilità di tornare a interpretare Palpatine ha spiegato:

Devo accettare il fatto che, grazie alla mia nipote ingrata [Rey], il mio annientamento è stato definitivo. Ma ovviamente [Darth] Vader tornerà nella nuova serie tv [di Obi-Wan Kenobi], perciò suppongo non sia impossibile che un giorno il suo mentore venga riscoperto a tramare nell’oscurità.

L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Vi piacerebbe rivedere Palpatine? Ditecelo nei commenti!