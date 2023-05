Ian McDiarmid, il leggendario interprete di Palpatine nella saga di Star Wars, ha recentemente preso parte all’ICCCon Nashville, dove ha potuto parlare, chiaramente, dell’amatissima epopea targata Lucasfilm.

ComicBook gli ha domandato se, a suo modo di vedere, il temibile villain di Star Wars abbia una qualche qualità positiva, quesito al quale Ian McDiarmid ha così risposto:

Beh, lo sappiamo: ama andare a teatro! Lo puoi capire da La vendetta dei Sith, il luogo dove, finalmente, riesce a persuadere il giovane Anakin Skywalker a passare al Lato Oscuro della Forza!

Gli viene anche domandato se, nel nuovo film di Star Wars con Rey (Daisy Ridley) come protagonista comparirà in un qualche flashback di sorta. L’attore spiega di non essere stato contattato da nessuno, ma tanto, com e ha recentemente spiegato anche Mark Hamill alle prese con un simile interrogativo:

Una cosa impari lavorando per Lucasfilm: tutto è riservato. Tutto è riservato. Quindi, se fossi coinvolto, non potrei dirtelo. E se non fossi coinvolto, non potrei dirtelo. Quindi, non so. Scopriremo la cosa tutti insieme, suppongo.

FONTE: ComicBook

