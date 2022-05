Durante la Star Wars Celebration,ha parlato delle fonti di ispirazione per il Millennium Falcon per la sua prima apparizione in, anche noto come

All’epoca il noto regista lavorava come artista e illustratore e si ritrovò con l’incarico di progettare l’aspetto del celebre veicolo:

C’era una navicella che doveva essere quella di Han Solo, ma poi scoprimmo che era troppo simile a quella di una serie chiamata Space 1999, e George non voleva copiare nessuno, perciò disse: “Ci serve subito un’altra navicella“. Ero sotto pressione, nel mio appartamento, mi guardai attorno e notai una pila di piatti sporchi. Pensai: “Wow, se metto un piatto qui e uno qui, sembra un disco volante. E se piazzo qui il motore, si capisce come dovrebbe volare“.

Il resto, come noto, è storia.

