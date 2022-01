In un estratto del nuovo libro Star Wars: The Galaxy’s Greatest Heroes (via CBR ), c’è un passaggio in cuiparla della saga diparlando del suo capitolo preferito.

Ecco le sue parole:

Il ritorno dello Jedi è il mio film preferito, perché troviamo Luke Skywalker in un momento molto vulnerabile. Nel primo film scopre chi è e viene a conoscenza di questo mondo di cui non ha mai saputo nulla. Il ritorno dello Jedi è un ottimo mix di dramma, commedia ed espande l’universo se si pensa agli Ewok e a tutte le altre creature. È il mio preferito perché mostra ogni personaggio in uno stadio diverso della propria vita. Si vede la storia da un punto di vista tutto diverso. Ho sempre visto i primi due film dal punto di vista di R2-D2 e C-3PO, mi interessavano solo quei droidi. Il ritorno dello Jedi si concentra sulla storia di Luke che sta diventando un Jedi formidabile e l’ho sempre trovato molto forte.

Nel libro Boyega parla anche del suo provino per Star Wars, svelando di aver partecipato a sette mesi di provini e di aver ottenuto il ruolo di Finn dopo uno screen test con Chewbacca.