Star Wars: John Boyega ricorda quanto Oscar Isaac avesse a cuore la potenziale relazione tra Finn e Poe

La bromance tra Finn e Poe Dameron nell’ultima trilogia di Star Wars ha scatenato molte fantasie nei fan della saga di Guerre Stellari. In molti avrebbero voluto vedere una vera e propria relazione amorosa tra i due personaggi interpretati da John Boyega e da Oscar Isaac.

E anche lo stesso Isaac avrebbe avuto piacere nell’intraprendere una storia più profonda tra i due personaggi.

Intervistato dal The Daily Beast Boyega ha parlato della questione e di quanto il suo collega e amico fosse interessato nel vedere più rappresentazione LGBTQIA+ nell’universo di Star Wars:

Fu esilarante. Sai qual è la cosa divertente di tutto ciò? Oscar stava interpretando quella visione. Mi pare fossimo sul palco del San Diego Comic-Con o qualcosa del genere e lui si volta verso di me dicendo “Bae, dammi la mano” – mi chiama sempre “Bae” – quindi do la mano a Oscar, lui le alza in aria e la folla esulta. Piacque molto. Ha sempre avuto il desiderio di vedere più rappresentazione di questo tipo in Star Wars.