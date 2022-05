Qualche giorno fa, in un’intervista per Vanity Fair tutta legata a, la presidente della Lucasfilm ha fatto un “mea culpa” parlando di

Parlando dell’insuccesso del film di Ron Howard con Alden Ehrenreich nei panni del personaggio di Harrison Ford, Kennedy ha ammesso: “Dovrebbero esserci momenti lungo la strada che ti aiutano a imparare. Ora ci appare decisamente chiaro che non possiamo fare certe cose“.

Durante una chiacchierata più recente con Total Film ha poi chiarito la sua posizione in merito al recasting di personaggi iconici:

Mi piace pensare: “Mai dire mai” [in riferimento al recasting di alcuni personaggi], anche se al momento non è di certo una cosa a cui ci stiamo dedicando intenzionalmente. Stiamo ancora parlando di [una serie su] Lando con Donald Glover, per esempio, ma non credo che rivisiteremmo intenzionalmente alcuni dei personaggi come Luke, Leia e chissà quali altri per raccontare una storia che li veda coinvolti. Dovrebbero esserci motivi molto validi per farlo.