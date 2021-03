In una recente intervista con IGN si è mostrata dubbiosa su un eventuale ritorno nei panni di Rose Tico in

Ecco le sue parole:

Mi manca Rose. Forse mi manca la persona che ero quando la interpretavo. A volte ho la sensazione che non potrei più interpretarla. Sento di essere diversa. Credo che moltissime volte nella vita cresciamo e impariamo continuamente e, ripeto, il regno dell’esperienza umana è così illimitato che puoi essere persone diverse allo stesso tempo, ma quando penso a Rose nello specifico e chi ero allora e come sono riuscita a fare affidamento su alcuni lati di me stessa, non sono certa di poterla interpretare di nuovo. Mi mancano parti di lei.