Star Wars: Knights of The Old Republic, lo scrittore del videogioco spera non diventi mai un film

L’Universo di Star Wars resta in continua espansione, ma negli ultimi anni questa ha interessato soprattutto la dimensione seriale, con diversi show usciti su Disney+. Per quanto riguarda i film, dopo la conclusione della nuova trilogia, i piani non sono ad oggi così chiari: la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha confermato che il prossimo lungometraggio prodotto sarà quello diretto da Taika Waititi, ma sugli altri progetti attendiamo ancora maggiori informazioni. Questo dunque lascia molto spazio alle speculazioni dei fan e degli addetti ai lavori, che si chiedono su cosa questi verteranno.

Tra di loro, anche Drew Karpyshyn, scrittore della serie di videogiochi Star Wars: Knights of the Old Republic, che si è detto del tutto contrario ad un possibile adattamento del suo lavoro. Ecco quanto dichiarato su Reddit:

Non voglio che facciano un film di [Knights of the Old Republic], o su Mass Effect [altro videogame da lui scritto]. Non se quei film si limiteranno a raccontare la stessa storia dei giochi. I giochi a narrazione ramificata raccontano le storie in modo diverso da un medium lineare come il cinema, e abbiamo così tanti contenuti che si dovrebbe tagliare l’80% della storia per inserirla in un film.

Forse potrebbe funzionare come serie, ma anche in questo caso credo che sarebbe problematico. Una volta ho provato a raccontare la storia di un gioco in uno dei miei romanzi (Throne of Bhaal) e ho giurato che non l’avrei mai più fatto: non funziona mai bene. Ma se bussano alla mia porta e lasciano cadere un bel po’ di dollari sulla soglia, probabilmente cambierò idea.