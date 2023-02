Star Wars, Liam Neeson esclude un ritorno in un altro progetto: “Ce ne sono troppi”

Dopo esser tornato in Obi-Wan, c’è futuro per Liam Neeson nel mondo di Star Wars?

In risposta alle domande dei fan per Men’s Health, l’attore ha parlato della possibilità di apparire in un prequel/spin-off della saga.

L’attore non ha risposto in maniera positiva:

No. Star wars, no. Nonostante li adori, ce ne sono così tanti ora. Ho perso il conto, sfortunatamente, ce ne sono troppi.

Restando in tema “possibili ritorni”, ricordiamo che Liam Neeson ha vestito i panni di Ra’s Al Ghul in Batman Begins, il primo capitolo della Trilogia di Christopher Nolan dedicata al Cavaliere Oscuro di Gotham City, un ruolo che la star nord irlandese ha poi ripreso, per un breve cammeo, nel terzo film della saga. L’attore ha parlato della possibilità di tornare a interpretarlo in una recente intervista che trovate qui.