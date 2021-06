Durante gli impegni stampa di, l’head writer della serie TV Marvel Studios Michael Waldron ha avuto modo di parlare anche della sua prossima fatica, la pellicola diprodotta dache verrà sceneggiata proprio da lui.

In un’intervista con FanthaTracks ha spiegato che il progetto è ancora nelle fasi iniziali:

È ancora all’inizio. E questa, con tutta probabilità, è l’unica cosa che posso dirvi, sfortunatamente. La qualità che Kevin Feige condivide con Dan Harmon e con Sam Raimi è che il suo spirito si basa tutto sulla collaborazione e un’impressionante mancanza di ego cosniderato quello che poi è riuscito a ottenere. Kevin è una persona che sa ascoltare. Vuole ascoltare le sue idee, sapere come tu possa fare qualcosa e poi aiutarti a migliorarla. Insomma, è in prima istanza un tipo veramente a posto.

Nel prosieguo della chiacchierata, Michael Waldron parla di quello che ha imparato lavorando nell’Universo Cinematografico della Marvel e di come questo know-how potrà tornargli utile lavorando a Star Wars. Delle parole che non stiamo qua a riportare visto che sono sostanzialmente le stesse che ha rivelato a noi di BadTaste nella videointervista che trovate direttamente qua sotto:

Michael Waldron, oltre a essere una delle menti creative di Rick & Morty, è anche lo sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la pellicola diretta da Sam Raimi in cui ritroveremo Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone Supremo della Casa delle Idee.

