Nell’ultimo numero di Total Film in uscita questo mese, Natalie Portman – Padme Amidala nella trilogia prequel di Star Wars – ha ricordato con affetto i tre film della saga a cui ha preso parte, questo nonostante l’ondata di odio che seguì l’uscita al cinema di La minaccia fantasma.

“Mi sento straordinariamente fortunata all’idea di averne fatto parte. So quanto questi film significhino per molte persone, ad oggi ancora molti mi dicono che se li rivedono con i propri figli” ha ammesso l’attrice. “Far parte di qualcosa di così grande e che è parte di quel mito e parte dell’infanzia di così tante persone in modo così forte mi fa sentire davvero fortunata“.

Ha poi aggiunto:

Ovviamente questo nonostante il peso delle critiche e delle reazioni e dell’ondata di odio che seguì l’uscita dei film prequel, fu davvero difficile da sopportare. È stato piacevole sentire come il tempo abbia funzionato come una sorta di balsamo e abbia ammorbidito tutto quanto. Ma, in generale, è stato un privilegio fare parte di tutto questo in un determinato momento della mia vita.

