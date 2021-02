La Lucasfilm ha annunciato , tramite il sito ufficiale di, la pubblicazione di un nuovo libro per bambini scritto da Mark Sumerak e illustrato da Sergio Gomez Silvan intitolato

Il volume esplorerà il lato oscuro della Forza come suggerisce il titolo “I segreti dei Sith“. La sua particolarità? Sarà narrato da Palpatine.

Nella descrizione sul sito si legge che “proprio come un reperto trovato in un tempio Sith, The Secrets of the Sith contiene moltissimi elementi che alcuni riterrebbero innaturali, come conoscenze arcane, disegni incredibili e altri inserti interattivi”.

Il libro, che fa da seguito a The Secrets of the Jedi, copre di tutto e di più di Star Wars, dai film, alle serie ai fumetti e oltre; i lettori potranno leggere dettagli su alcuni dei guerrieri oscuri più leggendari come Darth Maul, Asajj Ventress, Darth Vader e Kylo Ren, assieme alle idee di Palpatine su alcune abilità oscure.

Il libro è edito da Insight Editions e uscirà questo agosto. A seguire trovate la copertina che ci mostra alcuni volti ben noti:

Star Wars: The Secrets of the Sith arriverà ad agosto ed è disponibile in pre-ordine sul sito di Insight Editions cliccando qui.

Cosa ne pensate di questo progetto? Ditecelo nei commenti!