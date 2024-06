Sharmeen Obaid-Chinoy, regista del nuovo film di Star Wars con protagonista Daisy Ridley, ha parlato con Stars Sirius XM 109 dell’atteso progetto con protagonista Rey al momento in fase di sviluppo.

“Nel cuore del film, per me, c’è Rey Skywalker, ci sono Daisy Ridley e la sua storia, che la condurrà in un’avventura con l’accademia dei Jedi. L’idea è di creare un mondo che sia un’aggiunta naturale alla storia raccontata negli ultimi tre episodi” ha spiegato la regista.

Ha inoltre svelato di aver parlato a lungo con alcuni pezzi grossi della saga:

Ho parlato con J.J. Abrams, ho parlato con George Lucas e, ovviamente, con Dave Filoni, che è una parte fondamentale dell’universo di Star Wars adesso. Parliamo molto spesso, così come con Kathleen Kennedy, Carrie Beck e Simon Emanuel.

Daisy Ridley tornerà a interpretare Rey nello Star Wars di Sharmeen Obaid-Chinoy, che sarà ambientato 15 anni dopo la fine di L’ascesa di Skywalker e vedrà Rey impegnata a ricostruire un nuovo Ordine Jedi. Stando alle ultime informazioni, il film dovrebbe arrivare in sala il 18 dicembre 2026.

