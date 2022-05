Nel lungo speciale – intervista che Vanity Fair ha dedicato alla Presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, si è parlato a tutto tondo del futuro di, un argomento che non poteva non includere anche il nome di

Forse ricorderete che il regista e sceneggiatore di Star Wars: gli ultimi Jedi, già da prima che la sua pellicola uscisse nelle sale nel 2017, era collegato a una Nuova Trilogia del franchise.

Un argomento, quello dei nuovi film di Star Wars, che abbiamo toccato anche noi di BadTaste insieme a Rian Johnson quando l’abbiamo intervistato a Londra al junket degli Ultimi Jedi:

Poi però di questi film non si è saputo più nulla anche perché, nel mentre, la stessa Lucasfilm pare essersi concentrata maggiormente sulle serie televisive di Guerre Stellari realizzate per lo streaming su Disney Plus.

Nella chiacchierata fatta da Kathleen Kennedy con Vanity Fair emerge qualche dettaglio ulteriore sullo status di queste pellicole e dello stesso Rian Johnson all’interno del team Lucasfilm. La dirigente spiega:

Rian è stato incredibilmente impegnato con Cena con delitto e con l’accordo da più film siglato con Netflix. Ho avuto dei meeting con Rian: lui è qualcuno che, nel corso del tragitto, è entrato a far parte delle discussioni del nostro piccolo brain trust. Rimane molto impegnato in quello che stiamo cercando di realizzare. Solo che non ha avuto letteralmente il tempo da dedicare a ciò. Perché quello che intendo dire è che chiunque entra a far parte dell’universo di Star wars deve sapere che si tratta di un impegno che può durare, tre, quattro o anche cinque anni. È quello che serve. Non puoi arrivare, girare un film e poi andartene. Non funziona in quella maniera. È qualcosa che richiede un continuo nutrimento.

Insomma: il progetto di Rian Johnson è stato solo messo in secondo piano per cause di forza maggiore, ma, a quanto pare, non cancellato.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Rian Johnson alle prese con dei nuovi film di Star Wars? Ditecelo nei commenti!

