Star Wars, per Rian Johnson “non sarebbe la fine del mondo” non tornare alla regia della saga

Nelle corse settimane, durante i tanti incontri stampa avuti per la promozione di Glass Onion – Knives Out (LEGGI LA RECENSIONE), Rian Johnson ha spesso parlato di Star Wars. Lo ha fatto svelando la frustrazione più grande avuta con Gli ultimi Jedi e per spiegare cosa intenda fare con la sua Nuova Trilogia che, a quanto pare, non è ancora stata accantonata (ECCO I DETTAGLI).

In una nuova intervista, Rian Johnson ha ribadito che spera ancora di tornare a lavorare su Star Wars, ma che se alla fine la cosa non dovesse avvenire “non sarebbe la fine del mondo”:

Non sarebbe la fine del mondo per nessuno, credo. Certo sarebbe triste perché amo quella dimensione narrativa. Amo quelle persone. Adoro i fan di Star Wars. Amo la passione che mettono nel come si rapportano alla saga, non c’è davvero niente di meglio che poter raccontare una storia ambientata in questo mondo e poi avere l’esperienza della constatazione di come le persone si relazionano a essa facendotelo anche sapere. È straordinario. Per questo spero di tornare di nuovo alla regia. Ma se non accade non è la fine del mondo, a meno che non accada davvero la fine del mondo che, in caso, in che giorno della settimana cade?