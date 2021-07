Patty Jenkins torna a parlare diin una nuova intervista concessa all’Hollywood Reporter . La pellicola, lo ricordiamo, sarà la prima della saga di Star Wars ad arrivare nei cinema post-L’ascesa di Skywalker, il film che “doveva portare l’equilibrio nella Forza del fandom”, ma che è invece finito per generare scontento in – quasi – ogni dove.

Parlando col magazine, Patty Jenkins ha parlato dello script e ha spiegato che, chiaramente, era collegata al progetto da ben prima che la notizia diventasse di dominio pubblico:

Sarà straordinario. Ci stavo lavorando già da sei mesi prima che venisse annunciato quindi è da un bel pezzo che sono parecchio coinvolta nella cosa. Stiamo finendo una sceneggiatura, la stiamo rifinendo e sarà tutto splendido. Sono davvero molto emozionata per la storia e per l’essere parte del nuovo capitolo di Star Wars, una cosa che è allo stesso tempo una responsabilità e un’opportunità per iniziare cose nuove.

Sul lavoro col brain trust della Lucasfilm aggiunge:

C’è un sacco di collaborazione. È un modo di lavorare completamente differente, sto al telefono con tutti loro e faccio meeting su zoom con tutte le persone coinvolte in Star Wars in ogni momento. Penso di poter dire che sono libera di poter realizzare la storia che vogliamo fare ma devi davvero sapere chi ha fatto cosa, chi sta facendo cosa, dove andrà a parare e come funziona, quali sono i design che sono stati fatti in precedenza. È una maniera di lavorare completamente diversa dal solito che sto imparando in fretta