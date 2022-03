A dispetto delle voci di corridoio,– autore di romanzi ambientati nel mondo di Guerre stellari come X-wing: Rogue Squadron – ha svelato di non sapere nulla del film didiretto da Patty Jenkins.

Stackpole ha prima di tutto smentito di essere stato consulente della regisa:

No, no, no. Come se avesse bisogno di parlare con me, cavolo, sa bene come si gira un film.

Ha poi aggiunto:

Ha parlato pubblicamente del progetto ed è stata molto gentile a menzionarmi e a riferirsi ai libri, non le sarò mai grato per averlo fatto. Ma a questo punto so esattamente quanto voi e sarò il primo ad andare al cinema.

Ricordiamo che al momento non si hanno aggiornamenti ufficiali sui film di Star Wars in arrivo sul grande schermo. La Lucasfilm sta investendo molto sulle serie in arrivo su Disney+, come Obi-Wan che sarà la prossima, e quella su Cassian Andor.

Fonte: CB