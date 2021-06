In una recente intervista con l’Associated Press (eccola su Twitter ) la registaè torna a parlare di Rogue Squadron, il film della saga di Star Wars che porterà al cinema nel dicembre del 2023.

La filmmaker dice:

Adoro tutti e tre i progetti che ho in agenda ora come ora. Star Wars: Rogue Squadron sarà il mio prossimo progetto e sono anche molto emozionata per Wonder Woman 3. I libri di Michael Stackpole, i videogiochi, c’è una storia grande e incredibile da onorare. E, allo stesso tempo, deve anche essere resa adatta a una nuova epoca, perché la nostra sarà una storia nuova che cercherà di fondere il meglio di ogni cosa per dare vita a un gran film di piloti e combattimenti aerei, una cosa che ho sempre desiderato fare. È davvero una grande miscela di cose che stiamo cercando di mettere insieme facendo sì che sia comunque una storia semplice. C’è una notevole pressione, ma d’altronde è stato così anche con Wonder Woman quindi non è che sia una una sensazione del tutto nuova per me.