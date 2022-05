Per molti anni sin dall’uscita di, i fan di Guerre stellari si sono chiesti chi fossero i genitori di Rey. I film successivi hanno dato alcune risposte agli spettatori, ma un romanzo di prossima uscita è destinato a darne altre.

Come anticipato dall’USA Today, Star Wars: L’ombra dei Sith scritto da Adam Christopher in libreria dal 28 giugno in lingua originale affronterà il periodo tra gli eventi di “Il ritorno dello Jedi” e “Il risveglio della Forza”, concentrandosi su due personaggi ben noti: Luke Skywalker e Lando Calrissian, che ritroveremo in cerca della sua figlia perduta. La storia affronterà anche il viaggio dei genitori di Rey, Dathan e Miramir, sempre a un passo dall’essere catturati con la presenza di Palpatine sembra più vicina e con il cacciatore di Jedi Ochi alla calcagna

Ecco la copertina del romanzo:

