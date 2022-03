L’ultima volta che abbiamo visto Mace Windu, il maestro Jedi interpretato danella saga dis, stava volando nel vuoto fuori da una finestra con un arto mozzato dopo un incontro non molto diplomatico con Darth Sidious e un Anakin Skywalker ormai soggiogato dal lato Oscuro della Forza.

Se serve un ripasso, ecco, a seguire, la scena citata di Star Wars – Episodio III: la vendetta dei Sith, in cui l’iconico personaggio di Samuel L Jackson viene sconfitto dai due villain:

Ora, anche se in Star Wars abbiamo visto già in svariati casi – da Darth Maul allo stesso Palpatine – che morte e menomazioni sono condizioni tutt’altro che irreversibili, dal 2005 ad oggi, di Mace Windu non c’è stata traccia nei vari, nuovi progetti, filmici o seriali, della saga ideata illo tempre da George Lucas.

Durante il suo intervento al podcast Happy, Sad, Confused effettuato a margine della promozione stampa de Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, la serie TV da lui interpretata che ha debuttato la scorsa settimana su Apple TV+ (LEGGI LA RECENSIONE), Samuel L Jackson ha rivelato di avere chiesto a Bryce Dallas Howard, con la quale ha recentemente lavorato ad Argylle di Matthew Vaughn, di mettere una “buona parola” per il ritorno di Mace Windu. Ricordiamo che Bryce Dallas Howard è decisamente coinvolta in questioni “starwarsiane” dato che ha diretto alcuni degli episodi più riusciti di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, le due serie di Guerre Stellari disponibili in streaming su Disney Plus.

Questa la dichiarazione di Samuel L Jackson:

Conservo ancora la speranza per il ritorno di Mace Windu. C’è una ricca storia di persone con una mano sola che tornano in scena in Star Wars. L’unica persona con cui ho parlato della cosa, di un mio possibile ritorno, è Bryce Dallas Howard perché abbiamo appena fatto un film insieme e lei ha diretto degli episodi di The Mandalorian. Le ho domandato “Pensi di poter essere in grado di aiutare un fratello? Ti sto simpatico vero?” e lei “Ma io ti adoro! Sei straordinario”. Al che le ho detto “Allora fammi rientrare in campo coach! Sono pronto! Imparerò a usare la spada laser con la sinistra, andiamo, fammi entrare in campo!”.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Samuel L Jackson nei panni di Mace Windu in un nuovo film – o in una serie – di Star Wars? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!