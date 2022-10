Star Wars: la sceneggiatrice Krysty Wilson-Cairns non si sbilancia sul film di Taika Waititi e parla del rapporto con la saga

Durante la promozione di The Good Nurse, Krysty Wilson-Cairns ha risposto ad alcune domande su Star Wars visto che è stata chiamata a scrivere la sceneggiatura del film di Taika Waititi.

Sul progetto in questione la sceneggiatrice non si è sbilanciata:

Non posso dirvi nulla, mi dispiace. Non so molto, sto lavorando a diversi progetti e ogni volta scopro qualcosa. Ma so che se dovessi dire qualcosa, mi ritroverei qualcuno in casa mia a uccidere me e forse anche il mio cane. Io amo il mio cane, non voglio che muoia!