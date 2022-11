Star Wars: Shawn Levy in trattative per dirigere un film dopo Deadpool 3

Deadline riporta in esclusiva che Shawn Levy è in trattative con la Lucasfilm per dirigere un film di Star Wars.

Il giornale sottolinea che il regista si concentrerà sul progetto, se le negoziazioni andranno a buon fine, una volta terminata la lavorazione di Deadpool 3, le cui riprese partiranno in primavera.

Si tratta dell’ennesimo progetto in sviluppo per il cinema dopo che l’ultimo film è arrivato in sala nel 2019.

Si tratta di un momento particolarmente prolifico per Levy, che è al momento impegnato nella post-produzione della miniserie All The Light You Cannot See, di cui ha diretto quattro episodi. La serie è targata Netflix, per cui dirigerà inoltre almeno due episodi della quinta e ultima stagione di Stranger Things.

Star Wars segnerà il rinnovo del connubio artistico con la Disney, per cui ha diretto Free Guy, di cui tra l’altro si sta pensando a un sequel.

Notizia in aggiornamento