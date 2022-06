La recente edizione della Star Wars Celebration è stata ricca di aggiornamenti sul fronte delle serie TV destinate allo streaming di Disney Plus, ma decisamente avara di aggiornamenti sul fronte cinematografico, compreso il film di Taika Waititi che, ad oggi, è sostanzialmente l’unico lungometraggio di Guerre Stellari confermato dalla Lucasfilm.

Fortunatamente, qualche update su questa nuova pellicola di Star Wars è arrivato grazie al diretto interessato, Taika Waititi, attualmente impegnato nella promozione stampa di Thor: Love and Thunder. Il regista ha spiegato che le riprese del film non partiranno di sicuro nel corso del 2022:

Non cominceranno quest’anno. Sarò in Nuova Zelanda da agosto e fino alla fine dell’anno per Our Flags Means Death (la seconda stagione è stata confermata qualche settimana fa, ndr.) e per la serie I banditi del tempo con Apple e, in quel lasso di tempo, mi occuperò della scrittura. Sto ancora cercando di capire quale storia voglio raccontare.

Taika Waititi ha anche confermato che non ha ricevuto limitazioni creative di sorta dalla Lucasfilm per questo nuovo Star Wars:

Potrò portare il mio tipico tono. Al momento è tutto molto prematuro perché non ho neanche finito la sceneggiatura. Sto ancora elaborando e trovando le idee e mi trovo ancora in quella fase del processo creativo dove sono molto aperto a quello che mi salta in testa. Per questo butto su carta ogni roba che mi viene in mente in maniera tale da poter cesellare in un secondo momento. Non sto escludendo praticamente niente.