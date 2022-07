In una lunga intervista al New York Times il regista Taika Waititi (presto al cinema con il suo Thor: Love and Thunder) è tornato brevemente sull’argomento Star Wars e del suo lungometraggio che sta scrivendo per la Disney.

Il regista ha rivelato di stare ancora valutando l’idea da proporre alla major:

Sto cercando di scrivere l’idea per Star Wars al momento. Devo vedere come va, perché una volta che sottopongo l’idea, questa potrebbe determinare il quando verrà realizzata e anche se effettivamente verrà realizzata.

In precedenza, il regista, parlando del suo Guerre Stellari, aveva espresso la sua volontà di “creare nuovi personaggi ed espandere il mondo” di Start Wars.

