Nel corso di un’intervista con SFX Magazine (via Screenrant) il produttore Simon Emanuel ha parlato brevemente del film di Star Wars di James Mangold incentrato sull’alba dei Jedi.

Il produttore potrebbe essersi lasciato sfuggire il titolo della pellicola, inizialmente noto come Star Wars: Dawn of the Jedi.

“Jedi Prime di James Mangold è ambientato migliaia e migliaia di anni prima [della trilogia originale]” ha spiegato. “Sono davvero emozionato di scoprire cosa succederà“.

Al momento non è certo che Jedi Prime sia effettivamente il titolo ufficiale e non un altro titolo di lavorazione come Dawn of the Jedi.

From SFX June 2024 Jedi Prime kinda slaps hard af as a title honestly pic.twitter.com/7xvnYtFbbY — Ecko!🌹🍉 (@Blacklight_21) May 17, 2024

Il nuovo film della Lucasfilm diretto da James Mangold sarà ambientato 25.000 anni prima degli eventi raccontata nei film e nelle serie tv della saga di Star Wars e racconterà l’origine della Forza e dei cavalieri Jedi. Mangold lo ha definito “un’epica biblica, come I Dieci Comandamenti, sull’alba della Forza. Da dove viene la Forza, come è stata scoperta, come abbiamo imparato a usarla?”

Il progetto non ha una data di uscita, ma tendenzialmente Mangold lo dirigerà non appena terminerà il film biografico su Bob Dylan intitolato A Complete Unknown.

