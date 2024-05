Nuovo film americano in vista per Stefano Sollima: il regista di Adagio dirigerà infatti Sugar Bandits, un thriller d’azione ad alto budget con protagonista Will Smith.

La notizia è stata diffusa alla vigilia del Festival di Cannes, durante il quale si svolge ovviamente il mercato nel quale Westbrook Studios e AGC Studios venderanno i diritti di distribuzione della pellicola.

Scritto da Chuck Hogan (The Town), anche autore del romanzo Devils In Exile da cui è tratto, il film segue le vicende di un ex soldato delle forze speciali che guida una squadra di vigilanti d’elite col compito di spazzare via lo spaccio di droga a Boston.

Fonte: Deadline

