Stephen King, il Re del Brivido di Bangor, Maine, è molto attivo sui social, Twitter in primis, piattaforma che usa spesso e volentieri per dire la sua sugli argomenti più disparati, dalla politica americana al mondo del cinema.

L’autore di capolavori della letteratura come IT, Stand by me, Carrie, Shining, Misery e la saga della Torre nera, ha uno strettissimo rapporto col mondo della settima arte: l’ultimo adattamento di un suo romanzo, Firestarter, è arrivato in sala appena qualche settimana fa con la Universal e la Blumhouse (LEGGI LA RECENSIONE). Nonostante questa profonda relazione, Stephen King ha provato solo una volta a mettersi dietro alla macchina da presa con risultati tutt’altro che soddisfacenti con Brivido, un film per cui Emilio Estevez dichiara ancora oggi di essersi pentito per averne fatto parte.

Un paio di giorni fa, rispondendo a un tweet dello scrittore Linwood Barclay che ammetteva di aver vissuto una particolare “prima volta“, ovvero l’uscire dal cinema prima che un film fosse terminato (nello specifico si trattava di Jurassic World: Dominion), Stephen King ha svelato che l’unica volta che è accaduto qualcosa di analogo anche a lui è stato quando era andato in sala per vedere Transformers di Michael Bay:

I have walked out of only one movie as an adult: TRANSFORMERS. Would like to know what other movies people have walked out on. — Stephen King (@StephenKing) June 27, 2022

Transformers è il primo film della saga basata sui giocattoli della Hasbro diretto da Michael Bay. Uscito nel 2007, inaugurò un fortunato franchise grazie ai 709 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Di recente, abbiamo pubblicato un approfondimento in cui vi abbiamo spiegato che, secondo noi, si tratta di un film che non è invecchiato di un giorno.

Cosa ne pensate di questo aneddoto raccontato da Stephen King? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Stephen King su Twitter