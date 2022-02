Le numerose opere letterarie di Stephen King hanno guadagnato innumerevoli trasposizioni cinematografiche. Prossimamente, ad esempio, vedremo in sala un nuovo adattamento di(“L’incendiaria”).

A tal proposito King, intervistato da Bangor Daily News, ha parlato positivamente del film:

Il remake di Firestarter è buono. La ragazza che interpreta Charlie [Ryan Kiera Armstrong] è fantastica e Zac Efron è un Andy migliore di David Keith. È più aderente all’opera rispetto alla versione del 1984. Inoltre un vero nativo americano interpreta John Rainbird [Michael Greyeyes].

All’autore l’autore ha espresso anche il desiderio di non vedere mai remake di opere come Il miglio verde o Le ali della libertà:

Non mi piacerebbe vedere dei remake di Le ali della libertà e di Il miglio verde, e sono anche dubbioso nei riguardi del remake di Christine.

Nel cast del film diretto da Keith Thomas troviamo Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley, Michael Greyeyes e Gloria Reuben.

La colonna sonora di Firestarter è composta dal leggendario John Carpenter (Halloween, Christine, Fog) e dai compositori del franchise Halloween Cody Carpenter e Daniel Davies. Diretto da Keith Thomas (The Vigil – Non ti lascerà andare), da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills) basato sul romanzo di Stephen King, Firestarter è prodotto da Jason Blum (Halloween, L’Uomo Invisibile) per Blumhouse e dal premio Oscar® Akiva Goldsman (Io Sono Leggenda, Constantine) per Weed Road Pictures.