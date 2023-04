Se, da una parte, c’è un regista come George Lucas che è notoriamente convinto del fatto che le versioni definitive dei suoi film di Guerre Stellari siano quelle con le varie modifiche apportate nel corso del tempo e non quelli visti in sala all’epoca, dall’altra abbiamo chi, come Steven Spielberg, ogni tanto torna a parlare e a dichiararsi pentito dei cambiamenti apportati a E.T. l’extra-terrestre nell’edizione del 2002, quella del ventennale.

Steven Spielberg ne ha discusso di recente in una masterclass del Time Magazine durante la quale, a proposito dell’edizione 2002 di E.T. l’extra-terrestre, ha detto:

È stato un errore. Non avrei mai dovuto farla. E.T. è un prodotto della sua era. Nessun film dovrebbe essere rivisitato basandoci sulla base di quello che siamo ora, sia volontariamente o per una qualche forma di costrizione. Nel caso di E.T. nasceva tutto dal fatto che ero sensibile al vedere degli agenti federali che si stavano avvicinando a dei bambini con le armi da fuoco esposte e ho cambiato le pistole con dei walkie-talkie. Poi sono trascorsi altri anni e ho di nuovo cambiato idea. Non avrei mai e poi mai dovuto incasinare l’archivio dei miei lavori e penso che nessuno dovrebbe farlo. I nostri film sono come dei segnaposto di dove eravamo quando li abbiamo fatti, di come era il mondo in quel periodo e di cosa il mondo stava ricevendo quando abbiamo diffuso le nostre storie. Per questo sono davvero pentito di aver fatto anche quella versione.

Qua sotto potete vedere un video comparativo fra le due versioni di E.T., quella del 1982 e quella del 2002:

