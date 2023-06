In un profilo a lei dedicato su Vulture, Drew Barrymore ha raccontato il dettagli del suo legame speciale con Steven Spielberg, creatosi sul set di E.T. l’extra-terrestre (LEGGI LO SPECIALE), dove l’attrice interpretava la sorellina del protagonista.

Il regista è stato infatti per lei “l”unica persona nella mia vita che sia mai stata una figura paterna“, alla luce anche dei rapporti difficile con il suo vero padre, l’ex attore John Drew Barrymore, che “era un ubriacone violento“.

In particolare, durante le riprese del film, Barrymore chiese a Spielberg se poteva farle da padre; il regista disse di no, ma accettò in alternativa di farle da padrino. Quest’ultimo racconta:

[Drew] rimaneva sveglia oltre l’ora della buonanotte, andava in posti di cui avrebbe dovuto solo sentire parlare e viveva una vita in tenera età che credo l’abbia privata della sua infanzia. Eppure mi sono sentito molto impotente perché non ero suo padre. Potevo solo essere una specie di consigliere per lei.

Barrymore trascorreva così i fine settimana con Spielberg, che la portava in parchi a tema come Disneyland e le regalò persino un gatto di nome Gertie. Il cineasta ha anche ricordato che non voleva rovinare la magia del film per la piccola attrice, che si chiedeva perché ci fossero così tante persone intorno a E.T. “Non volevo far scoppiare la bolla. Così ho semplicemente detto: ‘E.T. è così speciale che ha otto assistenti. Io sono il regista, ne ho solo uno'”.

Cosa ne pensate del rapporto speciale creatosi tra Steven Spielberg e Drew Barrymore?

Trovate tutte le informazioni su E.T. l’extra-terrestre nella nostra scheda.

FONTE: Vulture

