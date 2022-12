Strange World in streaming su Disney Plus dal 23 dicembre

Strange World – Un mondo misterioso (LEGGI LA RECENSIONE) film dei Walt Disney Animation Studios che riunisce, in cabina di regia, Don Hall e Qui Nguyen, rispettivamente regista e co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo drago ha una data di uscita in streaming su Disney Plus.

Il film, arrivato nelle sale il 23 novembre scorso, arriverà sulla piattaforma della Casa di Topolino a partire dal 23 dicembre. Essendo stato già distribuito in sala, arriverà direttamente nel catalogo di Disney Plus e non bisognerà pagare alcun sovrapprezzo per vederlo.

Abbiamo già avuto modo di spiegarvi come Strange World sia stata una spiacevole gatta da pelare per la Disney. Il film ha regalato – si fa per dire – alla major un punteggio di CinemaScore pari a B, il più basso mai ottenuto da un cartoon della Disney da quando, nel 1991, l’azienda ha cominciato a effettuare le sue rilevazioni (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Tutto questo si è tradotto in un box office decisamente misero: sono meno di 54 i milioni di dollari che il film ha incassato in tutto il mondo (fonte: box office mojo) a fronte di un budget che, fra spese di produzione e marketing, avrebbe richiesto un esborso monetario di quasi 300 milioni di dollari. Abbiamo dedicato una lunga analisi alla questione Strange World: la potete trovare in questo nostro articolo dedicato al flop del film.

Strange World segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

Il film è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre).

