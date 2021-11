Nel corso degli anni, la stampa cinematografica di tutto il mondo,compreso, ha avuto modo di raccontare in più e più occasioni tutto quello che è andato storto condi David Ayer, una pellicola che, a prescindere dall’innegabile successo commerciale, è diventata vittima dei capricci produttivi della dirigenza Warner.

Un film che, inizialmente, doveva essere una cosa, ma è poi finito per essere tutt’altro per cercare d’inseguire quello che i Marvel Studios erano riusciti a portare a casa col primo Guardiani della Galassia di James Gunn. Vittima fra le vittime delle varie riprese aggiuntive e dei vari rimontaggi del girato è sicuramente stato il Joker di Jared Leto. L’attore, lo ricorderete, appariva decisamente poco entusiasta durante la promozione stampa della pellicola, consapevole del fatto che tutti, dagli addetti ai lavori al pubblico, avrebbero avuto a che fare con un minutaggio e una performance che non rispecchiavano in maniera adeguata il lavoro che aveva fatto.

Qualche ora fa, il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha ripreso parola su Twitter postando una foto del Joker di Jared Leto accompagnata da una dichiarazione sintetica, ma significativa: “È stato grandioso, ma non lo sa nessuno”.

Jared killed it

But no one knows pic.twitter.com/bQxdVpUR65 — David Ayer (@DavidAyerMovies) November 4, 2021

A fine settembre, avevamo avuto modo di vedere altre due immagini inedite del personaggio dalla fantomatica “Ayer cut” del film. Potete ammirarle in questo articolo.

La Warner Bros ha poi cercato di rilanciare il franchise con il soft reboot intitolato The Suicide Squad – Missione Suicida, scritto e diretto da James Gunn (ECCO LA NOSTRA SCHEDA).

A seguire, trovate la sinossi ufficiale del film di David Ayer con Jared Leto nei panni di Joker:

“È bello essere cattivi… Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un’entità insuperabile ed enigmatica. L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non ha niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che la Suicide Squad risolverà la questione morendo nel tentativo oppure decideranno sia meglio che ognuno vada per la sua strada?”.

