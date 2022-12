Super Mario “batte” Avatar 2: è il film più chiacchierato su Twitter nell’ultima settimana

Se il buon giorno si vede, proverbialmente, dal mattino, il film d’animazione di Super Mario realizzato dalla Illumination in collaborazione con Nintendo e prodotto dalla Universal si appresta a vivere una giornata indimenticabile.

Variety ha difatti pubblicato l’abituale aggiornamento sulle pellicole più trending, i film più discussi su Twitter e, nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, il film animato di Super Mario, anche e soprattutto grazie all’arrivo del secondo trailer (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ha conquistato la prima posizione nella classifica dell’engagement sul popolare social, battendo di misura Avatar: la via dell’acqua, il kolossal di James Cameron in uscita il 14 dicembre nei cinema dello stivale (il 16 negli Stati Uniti).

Le altre posizioni della classifica vedono Emancipation con Will Smith al terzo posto, l’horror di Ty West Pearl al quarto con la complicità debutto su Prime Video avvenuto il 29 novembre e per finire, in quinta posizione, Cocainorso, il film di Elizabeth Banks che racconta la storia vera di un orso sotto cocaina di cui, qualche giorno fa, abbiamo visto il trailer.

Chiaramente seguiremo con molta attenzione sia gli incassi di Avatar: la via dell’acqua nelle prossime settimane che di Super Mario quando, ad aprile, esordirà al cinema,

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

