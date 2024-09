Terremoto alla Disney Animation, Jennifer Lee lascia la direzione creativa a Jared Bush: "Si dedicherà a Frozen 3 e 4"

Pubblicazione: 19 settembre alle 17:51

Come un fulmine a ciel sereno arriva oggi la notizia che Jennifer Lee ha lasciato la direzione creativa dei Walt Disney Animation Studios passando il testimone al regista e sceneggiatore Jared Bush.

Lee, rimasta in carica per sei anni, tornerà a dedicarsi a tempo pieno alla regia e a supervisionare il franchise di Frozen, di cui sono in sviluppo un terzo e un quarto capitolo. “Sono così grata a Bob e ad Alan per aver sostenuto la mia decisione di ritornare a tempo pieno a fare cinema" ha commentato.

Un mandato altalenante

Bush risponderà al co-presidente di Disney Entertainment, Alan Bergman, con effetto immediato.

Lee ha dovuto fare i conti con alcuni insuccessi negli ultimi anni, non solo derivanti dagli effetti della pandemia, ma anche da una certa insoddisfazione da parte degli spettatori come nel caso di Strange World nel 2022 e Wish nel 2023. Va detto, però, che Encanto ha vinto un Oscar ed è stato un grande successo commerciale, senza contare che Oceania 2 dovrebbe ottenere ottimi risultati il prossimo novembre.

Sono così grata a Bob e ad Alan per aver sostenuto la mia decisione di tornare a fare cinema a tempo pieno. Ogni giorno lavorare con loro è stata come una masterclass di creatività, affari, comunità e integrità. Ho sempre creduto nell'incredibile talento di Jared e non vedo l'ora di vedere, con la sua passione e dedizione all'animazione, cosa apporterà nel ruolo di direttore creativo. Per me collaborare con questo studio di artisti, animatori e narratori è un privilegio, e non vedo l'ora di vedere tutto ciò che creeremo insieme."

Un importante passaggio di testimone

In ogni caso, conall'orizzonte, Lee ha deciso di focalizzarsi esclusivamente sui suoi progetti:

Come sottolineato da THR, sia Bush che Lee sono responsabili di film da miliardi di dollari per lo studio (Bush con Zootropolis, e Lee con Frozen e Frozen 2). Inoltre, Encanto di Bush e Frozen di Lee sono gli unici due lungometraggi nella storia dell'animazione Disney ad aver ricevuto l'Oscar, il Golden Globe e il BAFTA per il miglior film d'animazione.

Bush ha aggiunto

Sono profondamente grato a Bob Iger e Alan Bergman per la fiducia riposta nei miei riguardi, e ringrazio Jennifer per la sua guida e per il suo generoso supporto ora che ha deciso di focalizzarsi sui prossimi capitoli di Frozen. Disney Animation è la casa di alcune delle più grandi storie e personaggi del secolo scorso, perciò sono così entusiasta di lavorare con tutti i nostri cineasti, artisti e membri della squadra di Disney Animation mentre plasmiamo insieme il futuro di questo leggendario studio.

In qualità di direttore creativo, Bush - che lavora per lo studio da oltre un decennio - supervisionerà la produzione creativa dello storico studio di animazione. Dopo esser stato stato co-regista e co-sceneggiatore di Zootropolis, vincitore dell'Oscar 2016, ha diretto Zootropolis 2, in uscita nell'autunno 2025.

Foto di copertina: Jennifer Lee alla D23 | Foto fornita da Disney