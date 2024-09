Lorcana, un festival di Cieli Scintillanti per celebrare la sconfitta di Ursula

Pubblicazione: 15 settembre alle 13:00

Sin dal suo annuncio, Lorcana ha portato con sé l’interesse (e le paure) di tutti gli appassionati di giochi di carte collezionabili. Interesse dovuto all’incredibile carisma dell’immaginario Disney, tradotto per l’occasione da un team di disegnatori e designer dall’incredibile talento. Le paure, invece, non sono legate tanto al gioco in sé, ma alla capacità degli autori (Ryan Miller e Steve Warner) di continuare a tenere in vita il titolo, evitando al contempo di annoiare i giocatori di tutto il mondo. Una possibilità reale, soprattutto vista la quantità di altri TCG (Trading Card Game) presenti sul mercato e disposti a lottare con le unghie e con i denti per avere la meglio sul cuore (e sul portafoglio) degli utenti.

È ormai passato un anno dall’uscita della prima ondata di carte e possiamo finalmente diradare qualsiasi potenziale paura:

Senza adagiarsi sugli allori e senza perdere tempo a festeggiare il successo economico del loro gioco, gli autori si sono infatti impegnati per dare vita a un’esperienza sempre nuova. Un’esperienza capace di intrattenere e divertire, raccogliendo adesioni anche da tutti coloro che sono cresciuti a pane e Magic: The Gathering. Lorcana, infatti, ha aggiunto mano a mano contenuti inediti come nuove tipologie di carte, nuove meccaniche e, persino, nuove possibilità di gioco come la (splendida) modalità cooperativa de “Il Ritorno di Ursula”. Il tutto mentre, espansione dopo espansione, la trama di fondo guadagna sempre più spessore e ci racconta un multiverso dal potenziale davvero sconfinato.

La calma prima della tempesta

A partire dal 23 agosto, Lorcana torna nei negozi di tutto il mondo con “Cieli Scintillanti”, il nuovo set composto da più di 200 carte mai viste prima. Negli scorsi giorni abbiamo avuto occasione di giocare diverse partite in mezzo alle Iene de Il Re Leone e ai personaggi di Ralph Spaccatutto.Riuscirà a reggere il confronto con le precedenti? Scopritelo insieme a noi!

Ursula è stata sconfitta. Dopo l’incredibile battaglia della scorsa espansione, che ha visto gli Illuminatori prevalere sulla strega del mare, il reame di Lorcana è in festa. La gente danza per le strade, gli chef cucinano i loro piatti migliori e tutti si divertono a suon di musica, spettacoli e attività di gruppo. Eppure qualcosa si prepara a colpire nuovamente. Qualcosa di molto pericoloso per tutti i sopravvissuti allo scontro con Ursula. Ma non è ancora giunto il momento di scoprire chi sia questo nuovo avversario. Ora è tempo di festeggiare.

“Cieli Scintillanti” è un set davvero bizzarro. In passato Disney e Ravensburger ci hanno abituato a nuovi contenuti e un mood più epico. Più avventuroso. Questa volta, invece, ci troviamo di fronte a un momento di pausa. Nessuna tipologia di carta inedita o nuove modalità di gioco. Anzi: le abilità dei vari personaggi si incastrano con maggiore semplicità tra di loro e risultano facili da comprendere anche per i giocatori meno esperti, come a voler trasmettere la tranquillità del regno di Lorcana in festa. Il risultato è un’espansione perfetta per cominciare a giocare a Lorcana. Forse la migliore mai realizzata finora. Allo stesso tempo, però, siamo di fronte senza dubbio al contenuto più “trascurabile” dai giocatori più competitivi e affamati di novità. Certo, le nuove carte sono comunque molto utili, se combinate con cognizione di causa, ma è innegabile: “Cieli Scintillanti” è un vero e proprio set di passaggio.

Insomma: potremmo paragonare questa espansione agli ultimi minuti di un film Disney, quando i personaggi festeggiano il trionfo sulle forze del male e si preparano al loro “vissero tutti felici e contenti”.

Il modo migliore per avvicinarsi a Lorcana

Come già accennato, “Cieli Scintillanti” è una sorta di celebrazione di Lorcana. Una festa alla quale sono tutti invitati, anche coloro che non si sono mai avvicinati a questo gioco di carte. Fortunatamente Ravensburger ha ben pensato a diversi metodi per conquistare il pubblico.

Al di là delle ormai classiche bustine contenenti dodici carte ognuna, questa espansione vanta ben due Starter Set. Il primo è composto da carte “Smeraldo” e “Acciaio”, ovvero basate su combinazioni strategiche ben studiate e su personaggi dalla grande difesa. Ecco che quindi troviamo numerose carte tratte da “Il Re Leone”, con Scar al comando delle sue iene, e da “Le follie dell’imperatore”, con la brutalità di Kronk al nostro servizio. Il secondo set è invece basato su carte “Ametista” e “Rubino”, ovvero su incantesimi che possono alterare l’esito della partita e su combattenti agguerriti. Il tema? “Frozen” e “Ralph Spaccatutto”. In entrambi i casi si tratta di pacchetti contenenti 60 carte perfette per cominciare a giocare a Lorcana.

Cercate qualcosa di ancora più semplice e accessibile? Perfetto. Insieme a questi contenuti potrete trovare dal vostro negoziante di fiducia (o sui vari negozi online) anche Lorcana - Preludio, ovvero un box con all’interno due mazzi introduttivi da 30 carte, quattro buste da 18 carte l’una, una plancia, delle pedine e diversi segnalini per tenere traccia dei danni inferti e ricevuti. Insomma: il modo perfetto per avvicinarsi a Lorcana a una cifra di poco inferiore ai 25 euro. Questo Preludio è l’ennesima conferma del fatto che “Cieli Scintillanti” sia un’espansione pensata per riprendere fiato e per attirare nuovi giocatori, in attesa del prossimo grande set in arrivo (salvo colpi di scena) a novembre.

Un comparto artistico d'inestimabile valore

Lorcana non è solamente un gioco di carte semplice da apprendere e difficile da padroneggiare. Non è nemmeno un prodotto che si limita a essere trasversale, dando vita a meccaniche e modalità di gioco per tutti i gusti. Lorcana è tutto questo, ma è anche un’incredibile raccolta di illustrazioni a tema Disney. Illustrazioni realizzate da autori provenienti da tutto il mondo e capaci di comprendere l’essenza dei vari personaggi e portarla su carta (o “sulle carte”) con grande maestria. Mai come in “Cieli Scintillanti”, però, i vari autori sembrano aver comunicato tra loro per dare vita a opere d’arte dal medesimo mood. Si percepisce il tema comune della “festa” e, in alcuni casi, carte di autori diversi sembrano differenti fotografie di situazioni comuni. Che si tratti delle gare tra i dolci giganti di Ralph Spaccatutto o delle sfide di ballo tra le strade dei piccoli paesini, è impossibile non venire travolti dalla gioia che sprizzano le varie illustrazioni.

Ancora una volta Lorcana si dimostra un progetto completo, strutturato ed elaborato. Un’opera meritevole di attenzione e che, proprio tramite questa espansione, si rende accessibile a un’utenza ancora più vasta. Se amate i film d’animazione targati Disney non abbiate alcun dubbio: Lorcana è il gioco di carte collezionabili che galvanizzerà i vostri fine settimana futuri. Giocare per credere.