Anche se, in termini d’incasso, Super Mario, il film d’animazione realizzato dalla Illumination e dalla Nintendo ha garantito alla Universal il secondo posto dietro Barbie nella classifica dei film dal maggiore incasso usciti nel 2023 (fonte: box office mojo), in termini di utili generati ha battuto tutti.

Come ogni anni, Deadline ha difatti pubblicato il suo Most Valuable Blockbuster Tournament, il “torneo” in cui, facendo i conti in tasca ai vari tentpole usciti prendendo in esame tutte le varie uscite ed entrate generate da una pellicola, stabilisce quale sia il blockbuster dai maggiori utili.

Con un netto pari a 559 milioni di dollari, in prima posizione di questa chart c’è proprio Super Mario. In seconda posizione c’è Barbie con 421 milioni e, in terza, Spider-Man: Across the Spider-Verse con 328. Anche in questo caso, nonostante un altro cinecomic come Guardiani della Galassia 3 abbia incassato di più, in termini di utili netti, il film animato Sony ha avuto una marcia in più.

Ecco, a seguire, le altre posizioni dalla 4 alla 10 (gli utili netti stanno tra parentesi): Tartarughe Ninja: Caos Mutante (204), Oppenheimer (201,9), Wonka (182), Taylor Swift: The Eras Tour (172), Five Nights At Freddy’s (161), Guardiani della galassia 3 (124), PAW Patrol: il super film (114).

Tutte le informazioni sul film di Super mario nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate